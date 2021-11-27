الشاعر إسلام خليل: "في ناس بتمول مؤدي المهرجانات ويهمهم يكونوا موجودين

توك شو
أرشيفية
أرشيفية
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حل الشاعر إسلام خليل، ضيفا على برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، للتعليق على تداعيات قرارات نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 من مؤدي المهرجانات من الغناء لحين توفيق أوضاعهم واجتياز الاختبارات".
وتساءل الشاعر إسلام خليل، "مؤدي المهرجانات لما هما ناس بسطاء على قد حالهم جابوا الفلوس اللي عملوا بيها الأغاني دي منين، مضيفا: الأغنية في شكلها الطبيعي تمر بعدة مراحل تقارب الشهر لإذاعتها من تحضيرات عكس أغاني المهرجانات اللي بتتسجل في ساعة وتكون انتشرت في الشارع بشكل مختف".

وتابع الشاعر إسلام خليل، "مؤدي المهرجانات بيسجلوا 3 و4 أغاني في اليوم هو في كدة في الدنيا، مشيرا إلى أن هناك من يمول هؤلاء المؤديين ويساعدهم على نشر الفوضى بكلمات إسفاف تفسد الذوق العام وتهدم قيم المجتمع".

وأتم، إن حرية الإبداع مكفولة للجميع لكن بشرط أن تكون مقيدة بموهبة، مضيفا: "مؤدي المهرجانات عاملين زي سواقين التكاتك تلاقيهم ماشيين عكس الاتجاه ومنتشرين بشكل كبير جدا ومفيش قانون بيطبق عليهم".

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