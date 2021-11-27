أيمن محفوظ: يجب على "الموسيقيين" عدم التنصل من مسؤولياتها تجاه الفن

قال المحامي أيمن محفوظ، إنه يجب على نقابة الموسيقيين عدم التنصل من مسؤولياتها تجاه الفن والجمهور، ورفع المستوى الفن الذي يقدم للمجتمع المصري بشكل عام.

وأضاف أيمن محفوظ خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن قانون المهن الموسيقية رقم 35 لسنة 1978، يقول إن دور النقابة هو إعلاء وتثقيف المطربين، ولكن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر يقول إن هوؤلاء المطربين خارج النقابة وابالتالي لا يضمنهم القانون.

وتابع، أن الأشخاص الذين يؤيدون مؤدي المهرجانات هم أكبر أعداء لهم، وذلك لأنهم يتربحون من ورائهم، موضحا أن دور نقابة الموسيقيين هو رفع سقف هذه الفئات من المغنيين، وتعليمهم الموسيقى والغناء ثم تأهيلهم للقيام بذلك، ومن لا يصلح يتم إبعاده عن النقابة.

