محمد موسى يفتح النار على محمد رمضان: "مصمم يقلع هدومه في أي حفلة"

فتح الإعلامي محمد موسى، النار على الفنان محمد رمضان، عقب الإعلان عن غناءه في حفل في السعودية، قائلا "رمضان مصمم يقلع في أي حته يروحها".

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "هل من اللائق يا محمد يا رمضان تروح تقلع هدومك أمام جمهور شعب المملكة العربية السعودية دون مراعاة حرمة الأراضي المقدسة مهد الرسالات، اللي أنا عايز أعرفه إن كان محمد رمضان ولا بيكا ولا شاكوش ولا عمر كمال وأي حد من شاكلتهم الناس دي عايزين إيه".



ووجه "موسى" رسالة إلى كافة الأقطار العربية وليست مصر فقط، قائلا "الناس دي بتجرف ثقافتنا العربية وبتمحي هويتنا العربية المحافظة الناس دي بتضرب بعاداتنا وتقاليدنا عرض الحائط واللي يساندهم ويمد أيده لهم يبقى بيساهم في هدم القيم والمبادئ الدينية والتقاليد والأعراف، لمصلحة مين اللي بيحصل ده".