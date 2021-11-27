محمد موسى عن حفل شاكوش وبيكا بالسعودية: هيغنوا خمور وحشيش في بلاد الحرمين الشريفين

توك شو
محمد موسى
محمد موسى
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علق الإعلامي محمد موسى على إعلان مؤدي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال مشاركتهم في حفل غنائي في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن العجيب في الأمر، هو الإعلان عن ذلك الحفل عقب قرارات منعهم من الغناء داخل مصر، رغم أنهم كانوا هناك قبل قرارات المنع، "وهنا فيه ألف علامة استفهام أنهم يتم دعوتهم للغناء بعد القرار مباشرة، وفيه مجموعة أسئلة مشروعة هل شاكوش هيروح يغني في السعودية ياللي نكشت الدبور أقلع وطفي النور، وعمر كمال هيغني خمور وحشيش وبيكا هيغني أمك صاحبتي يالا في بلاد الحرمين الشريفين".

وأضاف، "طيب لو فرضت أنهم عندهم كلام محترم ممكن يتقال، طب مش من الأولى يقولوه هنا للجمهور المصري، وهل الناس دي عندهم فن ممكن يقدموه لجمهور محافظ زي جمهور شعب المملكة العربية السعودية بلد الحرمين الشريفين.

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