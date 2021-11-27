محامٍ: أغاني المهرجانات تحمل دعوات للبلطجة ونشر الفوضى

قال محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن مؤدي المهرجانات ارتكبوا مجموعة من الجرائم في حق الجمهور من حيث كلمات الأغاني التي تحتوى على ألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى الحركات والتنمر أثناء تأدية الأغاني.

وأضافت محمد ميزار خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أغاني المهرجانات تحمل دعوات للبلطجة ونشر الفوضى وحمل السلاح وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أنها تحتوى على إيحاءات جنسية".

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، يجب علينا أن نحافظ على هوية مصر الفنية، مطالبا بضرورة مصادرة أموال مؤدي المهرجانات لأنها جاءت من أعمال إجرامية، ولا يحملون تصاريح بالغناء ولا يخضعون لقانون الضرائب مما يدرجها تحت بند الكسب غير المشروع".