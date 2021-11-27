محمد موسى يوجه رسالة نارية لـ "ساويرس": بكرة تندم وهفكرك

قال الإعلامي محمد موسى إن حسن شاكوش وعمر كمال ومحمد رمضان وحمو بيكا وغيرهم، جرفوا الذوق العام بمصر، ويتجهون لإحياء الحفلات في الدول العربية، مثل إحياؤهم الحفلات في السعودية.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن هؤلاء الفنانين "رايحين يكملوا على الدول العربية دولة دولة والنهارده في السعودية وبكرة هيكونوا في الإمارات وبعده في البحرين وهكذا، وبجد بوجه رسالة واضحة لكل الناس اللي بيفتحوا أبوابهم للناس دي، سامعني يا حج نجيب، بكرة هترجعوا تقولوا ياريت اللي جرى ما كان وهبقي أفكركم.. اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وتابع، "أن أغاني المهرجانات لا تقدم كلمات محترمة أو هادفة، ولو فرضت أنهم عندهم كلام محترم ممكن يتقال، طب مش من الأولى يقولوه هنا للجمهور المصري".