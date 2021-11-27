محامٍ يطالب بمصادرة أموال مؤدي المهرجانات.. فيديو

طالب محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أجهزة الدولة بضرورة مصادرة أموال مؤدي المهرجانات، مشيرا إلى أنها لأنها جاءت من أعمال إجرامية، ولا يحملون تصاريح بالغناء ولا يخضعون لقانون الضرائب مما يدرجها تحت بند الكسب غير المشروع".

وأضاف محمد ميزار خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،

مؤدي المهرجانات ارتكبوا مجموعة من الجرائم في حق الجمهور من حيث كلمات الأغاني التي تحتوى على ألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون بالإضافة إلى الحركات والتنمر أثناء تأدية الأغاني.

وتابع المحامي بالنقض والدستورية العليا، يجب علينا أن نحافظ على هوية مصر الفنية، لافتا أن أغاني المهرجانات تحمل دعوات للبلطجة ونشر الفوضى وحمل السلاح وتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى أنها تحتوى على إيحاءات جنسية".