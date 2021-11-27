الملحن فارس فهمي: حادث الإسماعيلية ترجمة فعلية لأغاني المهرجانات والعنف في الأفلام

قال الملحن والموسيقار فارس فهمي، إن حادث الإسماعيلية الذي وقع خلال الأسابيع القليلة الماضية، هو ترجمة فعلية لأغاني المهرجانات والعنف في الأفلام.

وأضاف فارس فهمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، لا يجوز أن تخاطب مصر العالم بهذا النوع من الأغاني، باعتباره أحد أنواع الفنون في بلد الثقافة والحضارة والتاريخ العريق، موضحا أنه إذا طلبت من مؤدي المهرجانات تأليف وتلحين أغنية وغنائها لن يستطيع ذلك، فهو يعتمد على أغاني ناجحة بالفعل ويسرقها ثم ينسبها له بعد تغيير كلماتها.

وتابع الملحن والموسيقار فارس فهمي، إن هذه الأغاني تؤثر على الأطفال في المجتمع بأكلمه، خاصة أن الجميع أصبح يحمل هواتف محمولة ويستطيعون الوصول لتلك الأغنيات بسهولة، "خطفوا دماغ العيال".