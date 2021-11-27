ملحن وموسيقار: أغاني المهرجانات خطفت "دماغ العيال".. ويجب مصادرة أموالهم

توك شو
فارس فهمي
فارس فهمي
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قال الشاعر إسلام خليل، إن عدد كبير من الفنانين الشعبيين واجهوا الكثير من الصعاب حتى وصلوا للشهرة والانتشار بين الجمهور مع تقديم أعمال هادفة، من أبرزهم طارق الشيخ وعبدالباسط حمودة وشعبان عبدالرحيم وغيرهم.
فيما طالب محمد ميزار، المحامي بالنقض والدستورية العليا، أجهزة الدولة بضرورة مصادرة أموال مؤدي المهرجانات، مشيرا خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إلى أنها جاءت من أعمال إجرامية، ولا يحملون تصاريح بالغناء ولا يخضعون لقانون الضرائب مما يدرجها تحت بند الكسب غير المشروع.
بينما قال الملحن والموسيقار فارس فهمي، إن هذه الأغاني تؤثر على الأطفال في المجتمع بأكلمه، خاصة أن الجميع أصبح يحمل هواتف محمولة ويستطيعون الوصول لتلك الأغنيات بسهولة، "خطفوا دماغ العيال".

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