الشاعر إسلام خليل: بيعت عفش بيتي عشان أتعلم الموسيقى

توك شو
إسلام خليل
إسلام خليل
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قال الشاعر إسلام خليل، إن اضطر إلى بيع "كنب البيت من وراء زوجته من أجل تعلم الموسيقي واشترين أورج وجيبت المقامات وبيقت أعلم نفسي في البيت.. وأول حاجة  اتعلمتها النشيد الوطني".
وأضاف إسلام خليل خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مؤدي المهرجانات لما هما ناس بسطاء على قد حالهم جابوا الفلوس اللي عملوا بيها الأغاني دي منين، مضيفا: الأغنية في شكلها الطبيعي تمر بعدة مراحل تقارب الشهر لإذاعتها من تحضيرات عكس أغاني المهرجانات اللي بتتسجل في ساعة وتكون انتشرت في الشارع بشكل مختف".
وتابع، إن حرية الإبداع مكفولة للجميع لكن بشرط أن تكون مقيدة بموهبة، مضيفا: "مؤدي المهرجانات عاملين زي سواقين التكاتك تلاقيهم ماشيين عكس الاتجاه ومنتشرين بشكل كبير جدا ومفيش قانون بيطبق عليهم".

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