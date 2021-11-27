اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 27-11-2021

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بوابة الفجر
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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.


شوائب عالقة نهارا
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم السبت شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.
 

درجات الحرارة اليوم السبت
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 14 درجة.

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