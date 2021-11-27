اتبع هذه النصائح لخفض فاتورة الكهرباء في الشتاء

اقترب فصل الشتاء، ويبحث العديد من المواطنين عن طرق لخفض فاتورة استهلاك الكهرباء، خلال هذا الفصل، ومن هنا ننشر لكم نصائح لخفض فاتورة الكهرباء في الشتاء، وهي كالتالي:

نصائح خفض قيمة فاتورة الكهرباء في الشتاء:



1- اغلق الانوار نهارا، واعتمد على ضوء الشمس في الصباح.

2- قم بغلق الإنارة في الغرف الخالية.

3-احرص دائما على تنظيف لمبات الإضاءة.

4- قم باستبدال اللمبات العادية بلمبات ليد.

5- عدم تشغيل غسالة الملابس إلا عند امتلائها؛ نظرا لأنها تستهلك نفس طاقة الكهرباء والماء الساخن والصابون عند استخدام غسالة ممتلئة أو نصف ممتلئة.

6- قم باستخدم المياه الساخنة بالغسالة للملابس المتسخة جدًا فقط، وفصل الكهرباء عن الغسالة حال عدم الاستخدام.

7- لا تضبط السخان على درجات حرارة مرتفعة؛ لأن ذلك يسبب إجهاد السخان ويقلل العمر الافتراضي، ويرفع قيمة فاتورة الكهرباء.

8- يفضل تشغيل السخان قبل الاحتياج للمياه الساخنة بحوالى نصف ساعة، لكي لا تتركه شغال فترات طويلة.