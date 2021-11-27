دنيا سمير غانم مطلوبة على جوجل عقب ظهورها في الفيوم

دنيا سمير غانم، فقد الوسط الفني اثنين من كباره الذين أثروا الحياة الفنية وقدموا العديد من الأعمال الخالدة التي لا ينكرها أحد، وهما النجم الكوميديان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز بعد إصابتهما بكورونا.

دنيا سمير غانم

وانتابت حالة من الحزن الفنانة الشابة دنيا سمير غانم نجلتهما وأختها إيمي، حيث غابا لفترات طويلة منذ أن توفى والديهما، وابتعدا عن الظهور ولم يظهرا سوى في مناسبات قليلة.

دنيا سمير غانم تتصدر

وتصدرت الفنانة دنيا سمير غانم تريند محرك البحث الشهير جوجل اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، بعد ظهورها مع زوجها في رحلة سفاري بالفيوم.

صور دنيا سمير غانم

ولاقت الصور التي تم تداولها للنجمة دنيا سمير غانم وزوجها عجاب الكثيرين، الذين فرحوا لرؤيتها بعد حزن طويل، على والديها الذين فارقا الحياة منذ عدة أشهر.

دنيا سمير غانم وسفاري

وحاولت دنيا سمير غانم الخروج من أحزانها وتغيير حالتها النفسية السيئة التي لازمتها منذ أن فقدت والديها، لتقرر الخروج مع زوجها الإعلامي رامي رضوان، والتجول بالفيوم والقيام برحلة سفاري.

دنيا سمير غانم وحالة الحزن

وفقدت دنيا سمير غانم والها الفنان الكبير سمير غانم يوم الـ20 من مايو الماضي بعد صراع مع فيروس كورونا، وبعدها بأيام وتحديدا في الـ7 من أغسطس من العام نفسه فقد والدتها النجمة دلال عبدالعزيز.

دنيا سمير غانم وزوجها

وخاضت دنيا سمير غانم مع زوجها رامى رضوان، مغامرة سفارى فى وادى الحيتان بالفيوم، حيث شاركت جمهورها عا من الصور على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام".

أدعية دنيا سمير غانم

ودعت دنيا سمير غانم لوالديها يوم أمس الجمعة، مواصلة تلك العادة التي دأبت عليها على حسابتها منذ رحيل واليها، لتنهال عليهما أدعية المقربين لها والمحبين لوالديها.