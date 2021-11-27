سعر الذهب اليوم الجمعة 27-11-2021 في مصر وعالميًا

سعر الذهب، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي يبحث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر المحركات البحثية المختلفة والتي من بينها سعر الذهب.

سعر الذهب

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سعر الذهب اليوم السبت 27-11-2021

وسجل سعر الذهب ارتفاعا بسبب بسبب المخاوف من انتشار متحور كورونا الجديد والذى ظهر فى جنوب إفريقيا، والذى يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد.

سعر الذهب للأقوية

وارتفع سعر الذهب على المستوى العالمي متخطيًا حاجز الـ1800دولارا للأوقية، مرة أخرى بعدما انخفضت عنه منذ خلال الإسبوع الجارى، كما ارتفع سعر الذهب فى مصر فى استجابة لارتفاع السعر العالمى.

سعر الذهب عيار 21

وتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في جمهورية مصر العربية بين 785 و787 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطا اليوم في مصر، بين 895 و897 جنيهات وهو الأكثر انتشارا في دول الخليج وبعض المدن الساحلية مثل الإسكندرية.

أسعار الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم السبت في مصر

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطا اليوم في مصر، صباح الجمعة، بين 672 و674 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارا في مصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 27-11-2021 في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، صباح الجمعة، بين 6280 و6296 جنيها.

سعر الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب على المستوى العالمي فى بداية التداول، صباح السبت، بسبب مخاوف انتشار كورونا المتحور والذى تم اكتشافه فى جنوب إفريقيا مع تراجع الدولار، والذى تربطه مع الذهب علاق عكسية.