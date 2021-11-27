جرحى بانفجارات في مصنع عسكري بروسيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، سقوط عدد من الجرحى جراء سلسلة انفجارات دوت في مصنع عسكري بمدينة دزيرجينسكي في مقاطعة نيجني نوفغورود، وسط البلاد.

ووقعت عدة انفجارات، في المصنع الذي يحمل اسم القيادي الثوري ياكوف سفيردلوف، في أعقاب تفعيل نظام إنذار الحريق، وفقا للمعطيات الأولية.

ولفتت الطوارئ الروسية، إلى أن حريقا اندلع داخل المصنع جراء الحادث، مضيفة أن النيران انتشرت على مساحة 900 متر مربع، والعمل جار على إخمادها حاليا.

وأكدت الطوارئ الروسية، أنه ليس هناك أي خطر على سكان المدينة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة في المقاطعة، بإصابة عاملين على الأقل جراء الحادث.