متحور أوميكرون

اتخذت الدولة المصرية، عدة إجراءات هامة لمجابهة متحور "أوميكرون" المنتشر في جنوب إفريقيا، كضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية، وفحص القادمين من الدول الأخرى.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطة الدولة المصرية لمواجهة متحور "أوميكرون".

تحذير للمواطنين

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الالتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما فيها ارتداء القناع الواقي "الكمامة"، والبعد البدني، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر، حسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

فحص القادمين من جنوب إفريقيا

وضمن الإجراءات الاحترازية، أكدت زارة الصحة، على تشديدات الفحص للقادمين من جنوب إفريقيا للتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد.

إيقاف الطيران

وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا.

وأشار إلى أن هناك عددا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات، وتتضمن تلك الدول: جنوب إفريقيا، وليسوتو، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وناميبيا، واسواتيني.



وتشير الأدلة الأولية إلى أن متحور كورونا الجديد أكثر عدوى من غيره من المتحورات، ووصفته بأنه "مقلق".

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بمتحور "أوميكرون" يتزايد فى كل مقاطعات جنوب إفريقيا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.