مواعيد مباريات منتخب مصر في كاس العرب والقنوات الناقلة

كاس العرب.. أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كاس العرب والتي يشارك بها المنتخب الوطني المصري، إلى جانب العديد من المنتخبات العربية صاحبة التاريخ.

كاس العرب

ويخوض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كيروش أولى مبارياته في بطولة كاس العرب في الأول من ديسمبر أمام نظيره اللبناني الشقيق على ملعب استاد الثمامة.

موعد أولى مباريات مصر في كاس العرب

وتنطلق مباراة منتخب مصر ولبنان يوم 1 ديسمبر في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الـ4 بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ5 بتوقيت الإمارات العربية المتحة.

ثاني مباريات مصر في كاس العرب

ويلعب منتخب مصر ثاني مبارياته في مسابقة كاس العرب أمام المنتخب السوداني يوم السبت الموافق الرابع من ديسمبر، على ستاد راس أبو عبود في تمام الـ6 مساء.

3 لقاءات مصر في كاس العرب

ويختتم المنتخب الوطي المصري بقيادة كيروش مواجهاته يوم الـ7 من ديسمبر أمام منتخب الجزائر في مواجهة من العيار الثقيل، والتي تلعب في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الانضمام لبطولة كاس العرب

ويطير منتخبنا الوطني اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر 2021، إلى دولة قطر على متن طائرة خاصة، تمهيدا للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إنطلاقها يوم 31 نوفمبر الجاري وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل.

قائمة مصر المشاركة في كاس العرب

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كاس العرب محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود، وفى الوسط حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال وأحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو، والهجوم محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.

منتخبات كاس العرب

يُذكر أن بطولة كاس العرب تضم 16 منتخبا، مقسمة على أربع مجموعات، هي المجموعة الأولى والتي تضم قطر، العراق، عمان، البحرين، وفيما تضم المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا، بينما المجموعة الثالثة المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات: مصر، الجزائر، لبنان، السودان.