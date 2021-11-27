حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 27-11-2021 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، الموافق الـ27 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس اليوم السبت ارتفاعا بدرجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

وأشارت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

القاهرة 29 18

الإسكندرية 27 17

مطروح 28 15

سوهاج 30 12

قنا 31 12

أسوان 32 14