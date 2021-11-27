توجيهات جديدة من محافظ الجيزة بشأن تطوير ميدان المساحة

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تطوير ميدان المساحة، بحي الدقي، للوقوف على الأعمال الجارية، ومعاينة نسب التنفيذ.

وكلف المحافظ، رئيس حي الدقي، بالمتابعة مع الشركة المنفذة لأعمال تطوير ميدان المساحة والإلتزام بالجدول الزمني للأعمال، مع مراعاة أن تشمل أعمال التطوير زيادة المسطحات والمساحات الخضراء بالميدان لإضفاء لمسة جمالية، إضافة إلى تنظيم تواجد وأماكن انتظار السيارات بما يحقق السيولة المرورية بالمنطقة وعدم إعاقة حركة السير بمحيط الميدان.



كما شدد المحافظ على الاهتمام بإجراء تنسيق عام للميدان وفقًا للرؤية الهندسية الصحيحه واستكمال تطوير أرصفة المشاة وأعمدة الإنارة والنخيل لتتكامل الرؤية البصرية الجمالية للميدان.



وخلال الجولة استمع المحافظ إلى آراء المواطنين من القاطنين بمحيط الميدان، مؤكدًا لهم أن أعمال التطوير سوف تكون إضافة جمالية وتم مراعاة زيادة المسطحات الخضراء لتحقيق الرؤية الجمالية للميدان مؤكدًا علي الاستجابة لكافه المطالب والمقترحات المتعلقه بأعمال التطوير الجارية بما يحقق المظهر الحضاري والجمالي المرجو من الأعمال.



كما تفقد المحافظ نسب تنفيذ أعمال تطوير شارع مراد بحي جنوب الجيزة للوقوف علي الأعمال من رصف وتطوير وإجراء تنسيق عامل لطريق ودعم أرصفة المشاة ودعم الطريق بأعمدة إنارة، مشددًا على رئيس حي جنوب بالمتابعة الدورية للاعمال والتأكد من التزام الشركة بالجدول الزمني المحدد.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس حي الدقي، وطه عبد الصادق، رئيس حي جنوب وممثلي الشركة المنفذة للأعمال.