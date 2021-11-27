رسائل كريم عبدالعزيز بعد تكريمه من مهرجان القاهرة السينمائي

كريم عبدالعزيز، انطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، يوم أمس الجمعة، حيث نال إعجاب محبي الفن بعد ظهور نخبة من ألمع نجوم زمن الفن الجميل والنجوم الشابة.

كريم عبدالعزيز

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي في ورته الـ43 العديد من النجوم وعلى رأسهم نيللي وكريم عبدالعزيز الذي صعد على المسرح موجها العديد من الرسائل للجمهور الذي ملأ قاعة الأوبرا.

منى ذكي تقدم كريم عبدالعزيز

وقدمت النجمة منى ذكي الفنان كريم عبدالعزيز قبل صعوده على خشبة المسرح والحصول على الجائزة القيمة التي تهديها إدارة المهرجان للمكرمين.

سعادة كريم عبدالعزيز

وأعرب كريم عبدالعزيز عن امتنانه الشديد للحصول على الجائزة معربا عن محبته الشديدة لوالده المحرج الكبير محمد عبدالعزيز وموجها الشكر لزوجته ووالدته وزميلته منى ذكي.

جائزة كريم عبدالعزيز

وتلقى النجم كريم عبدالعزيز جائزة فاتن حمامة للتميز خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 للمهرجان أمس، حيث لأبدى سعادته الشديدة بحصوله على هذا التكريم، معتبرا ياه وسام على صدره.

أعمال كريم عبدالعزيز ومنى ذكي

وقال كريم عبدالعزيز خلال تكريمه، إنه لا يمكن أن يقددمه أحد على المسرح يوم تكريمه غير النجمة منى ذكي، متحدثا عن تاريخهما الفني معا وبدايتهما عام 1997.

منشور كريم عبدالعزيز

ونشر كريم عبدالعزيز منشور له على "فيس بوك" قال فيه: "جائزه التميز التي تحمل اسم الراحلة العظيمه فاتن حمامة من مهرجان القاهره السينمائي الدولي في دورته 43.. شكرا إدارة المهرجان.. شكرا الموهوبة مني زكي. شكرًا الجمهور الحبيب".

توتر كريم عبدالعزيز

وأعرب كريم عبدالعزيز عن توتره الشديد من صعوده على خشبة المسرح لحظة تكريمه ووقوفه أمام نخبة كبيرة من ألمع النجوم، الحاضرين لهذا المحفل الكبير.

أعمال كريم عبدالعزيز

وقدم الفنان كريم عبدالعزيز العديد من الأعمال الفنية والسينمائية المتميزة على رأسها "المشبوه" منذ كان طفلا مشاركا العظيم عادل إمام والسندريلا سعاد حسني، وكان آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "الاختيار 2".

قدرات كريم عبدالعزيز

ويعتبر الفنان كريم عبدالعزيز واحدا من ألمع نجوم الوسط الفني الحالي، لما يقدمه من أعمال فنية مميزة للتلفزيون والسينما، إذ يمتلك العديد من المواهب التي جعلته مقصد المنتجين والمخرجين.