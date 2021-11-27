الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على الأنحاء كافة.

واعتبارًا من اليوم السبت إلى الاثنين يحدث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

واعتبارًا من الثلاثاء 30 نوفمبر يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.