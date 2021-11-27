ارتفاع معدل نمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.7%

الاقتصاد
بوابة الفجر
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حقق الاقتصاد السويسري معدلات نمو فاقت التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، في ظل عودة المستهلكين إلى المطاعم وأماكن الترفيه بعد عمليات الإغلاق التي كانت تهدف للسيطرة على جائحة كورونا.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا ارتفع بنسبة 1.7 في المائة خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي، متفوقا على التوقعات بأن تصل نسبة النمو إلى 1.6 في المائة.

وارتفع معدل نمو قطاعي الفندقة والخدمات الغذائية بنسبة 110.6 في المائة فيما حقق قطاع الترفيه والفنون نموا بنسبة 24.9 في المائة، وتراجع قطاع التجارة بنسبة 3.9 في المائة.

ونجح الاقتصاد السويسري في الخروج من فترة الجائحة دون ارتفاع في معدلات البطالة أو افلاس شركات، ويرجع الفضل في ذلك جزئيا إلى قطاع الصناعات الدوائية في البلاد.

وذكرت سكرتارية الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سجل في الربع الثالث معدلات نمو أعلى بنسبة واحد في المائة مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة.


 

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