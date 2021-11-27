5.6 % ارتفاعا في متحصلات النقد الأجنبي خلال 2019 /2020

كشفت النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2019 2020/ أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي بلغ 128.9 مليار دولار أمريكي، مرتفعة من 122.1 مليار دولار في العام 2018 2019/ بنسبة زيادة قدرها 5.6%.





ووفق النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، فإن المتحصلات الحكومية مثلت أبرز القطاعات زيادة فيمتحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار في 2020/2019 مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2018 بنسبة زيادةقدرها 457،0%.





وبلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 2.143 مليار دولار عام 2019 2020/، مرتفعة بنسبة 15.3% عن العام السابق، وجاءت مدفوعاتالحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار، مقابل 16.3 مليار دولار، بنسبةزيادة قدره 70%.





وتركزت قيمة متحصلات النقد الأجنبي الوافدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية، في حين تركزت مدفوعات النقد الأجنبيالمغادرة من حيث التنوع الجغرافي تجاه دول القارة الأوروبية.





وانخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة (من بينها مصر) لتصل إلى 4.1 ملياردولار مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى ملياري دولار عام2019 2020/ مقابل 3 مليارات دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية.





وارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (مصر ليست عضوا بها) لتصل إلى 7.75 مليار دولارمقابل 3.66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 2.14%.