محافظ الجيزة يتابع ميدانيًا نسب التنفيذ لـ١٣ مشروع خدمي بمركزي الصف وأطفيح

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، علي المتابعه الميدانية للموقف التنفيذي لنحو ١٣ مشروع خدمي ضمن المشروعات الجاري تنفيذها بقري مركزي الصف وأطفيح في اطار المبادرة الرئاسية حياه كريمة.

بدأت جوله محافظ الجيزة بتفقد المشروعات المدرجة بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف وهي إحدى القرى المدرجة بالمبادرة للوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل أي معوقات تؤثر على الجدول الزمنى للأعمال.

تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية والزراعية الجاري إنشاؤها لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية والتيسير عليهم فى إنهاء المعاملات الحكومية بالإضافة إلى تفقد موقع إقامه المركز الطبى المتكامل والبالغ مساحته نحو ١٨٠٠ م٢ للإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة والذي سوف يتميز بالميكنه في نظام التشغيل ويقدم الخدمه على مدار ٢٤ساعة لنحو ١٢٠ الف نسمة من اهالي القرية والقري المجاورة.

وشملت جوله محافظ الجيزة تفقد موقع إنشاء سكن كريم وأعمال إحلال وتجديد مركز شباب الشوبك الشرقي، مؤكدًا علي ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال فى اسرع وقت ممكن وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

وتابع المحافظ أعمال الإحلال والتجديد ورفع كفاءة مدرسة الشوبك الشرقى والتي سوف تساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.

كما حرص على تفقد مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بعزبة حسن عتمان وأعمال إنشاء الوحدة الصحية بالشوبك الشرقى ومعدلات تنفيذ نقطة الإسعاف الجارى انشاؤها بالوحدة المحلية بالاخصاص والكائنه بجانب الطريق الدائري الإقليمى والتي تتميز بموقعها في تقديم خدماتها والتنقل لمواقع الحوادث في أسرع وقت مؤكدا ان كافه المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة ستساهم بشكل كبير في دعم الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جوله المحافظ متابعه معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركز ومدينة أطفيح حيث تفقد نسب تنفيذ أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومى والزراعى بالبرمبل.

كما تابع راشد أعمال إنشاء المركز الطبي والذى سيساهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمه لحوالى ١٠٠ الف نسمة بالقرية والقري المجاورة لها حيث أكد المحافظ علي مدير مديرية الشئون الصحية بدعم المركز بالمعدات والأجهزة الطبية اللازمة بالإضافة إلى الأطباء وأطقم التمريض وذلك فور الإنتهاء من أعمال الإنشاء والتشطيب لتحقيق الاستفادة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة مدرسة البرميل الإبتدائية والتى وجه بمراعاة كافة المعايير اللازمة لسلامة الطلاب في اطار مجهودات رفع كفاءة المنشأت التعليمية وتفتيت الكثافات الطلابية.

واختتم محافظ الجيزة جولته بتفقد مشروعات رفع كفاءة نقطة إسعاف وأعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالبرمبل، مشيدا بتقدم مراحل العمل في العديد من المشروعات المدرجة بمبادرة حياه كريمة.

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ومديرى مديريات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والرى والزراعة وهيئة الابنيه التعليمية.