شاهد.. تعليق والدة أول طالبة من متلازمة داون بشأن التحاق ابنتها بكلية الفنون الجميلة

قالت هناء أمين، والدة مريم أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، إن مريم أول أولادها وعندما انجبتها لم تكن تعلم معنى مصطلح متلازمة داون، وكان الطفل الذي يصاب بهذه المتلازمة يطلق عليه الطفل المنغولي.

وتابعت "أمين"، خلال حوارها مع الإعلاميات ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي وشيماء السباعي، ببرنامج "3 ستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أنها قامت بالقراءة كثيرًا لمعرفة كيفية التعامل مع نجلتها، وبعد ذلك عملت على تنمية مهارتها من خلال الرعاية الذاتية أو الرعاية اللغوية أو كل شيء يخص الطفل، بالحصول على بعض الكورسات، لكي تستطيع ان تتعامل مع نجلتها بالصورة الصحيحة.

ولفتت إلى أنها اكتشفت قيام نجلتها بالتلوين والرسم بصورة عبقرية، والبعض اعتقد بان هناك أحد الاشخاص يساعدها في هذه الامر، ومن ها قامت بالعمل على دعم هذه الموهبة بصورة كبيرة.

وأشارت إلى أنها لم تكن تتخيل كيفية التعامل مع أساتذة الجامعة بعد التحاق نجلتها بكلية الفنون الجميل، معقبة:" بنتي كانت سعيدة للغاية في الكلية".

وأوضحت أنها حضرت مع نجلتها المحاضرات، لكي تستطيع ان تدعم نجلتها في المنزل، مضيفة أن الاساتذة في الكلية حرصوا على دعم مريم بصورة كبيرة، معقبة: "الأساتذة كانوا يدعمون مريم بصورة كبيرة للغاية، ومريم كانت متعاونة ودؤوبة".

ونوهت إلى أن اليونسيف أشاد بموهبة الطالبة مريم للغاية، مشيرة إلى أن الكثير شكك في موهبة مريم والقدرة على الرسم المتواصل، والانتهاء من لوحة فنية في وقت قصير.

من جانبها قالت مريم وجيه، أول طالبة من متلازمة داون تلتحق بكلية الفنون الجميلة، إنها موهوبة في مزج الألوان بصورة كبيرة، وتستطيع اخراج رسومات بشكل جيد للغاية، مضيفة إنه ا تحب الجلوس في المنزل وممارسة هوايتها في الرسم.