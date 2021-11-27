رسميا.. مجلس الشمس يتسلم مقاليد إدارة النادى حتى 2025

تسلم مجلس إدارة نادى الشمس الجديد المنتخب فى منتصف أكتوبر الماضى بإكتساح برئاسة الدكتور أسامة أبوزيد مهام منصبه اليوم بعد إنتهاء الدورة الإنتخابية للمجلس السابق فى الرابع والعشرين من نوفمبر الجارى.

وحضر تسليم مجلس إدارة الشمس الجديد مندوبا من اللجنة الأولمبية و3 مندوبين مديرية الشباب والرياضة بالقاهرةو الجهة الإدارية وجميع أعضاء المجلس المنتخب.

وكانت الجمعية العمومية لنادى الشمس قد جددت الثقة فى الدكتور أسامة أبوزيد رئيسا للنادى لدورة جديدة حتى 2025 بعدد أصوات غير مسبوق فى تاريخ الإنتخابات على مقعد الرئاسة وصل إلى 19016 صوتا بفارق قرابة 14 ألف صوتا على منافسه.

وكذلك أكتسحت قائمته الإنتخابية بقية مقاعد العضوية حيث إحتفظ المهندس حاتم الناقة بمنصب النائب والمستشار القانونى محسن عبدالقادر بمنصب أمين الصندوق.

كما أحتفظ أعضاء المجلس الحالى أحمد سمير وأسامة صلاح ودعاء هشام بركات والنائبة آية مدنى بمنصابهم فى العضوية بجانب دخول الأعضاء الجدد فى قائمة أبوزيد مجلس الإدارة النائب محمد الكومى وعمرو عثمان ومصطفى تنزانيا على منصب العضوية.

وعقد مجلس إدارة الشمس الجديد أولى جلساته عقب تسلم مهام منصبه على هئية جمعية عمومية حيث تم تفويضه بمنافشة جدول أعمال الجمعية العمومية التى لم يكتمل نصابها القانونى يوم الانتخابات وذلك لمناقشة باقى بنودها.