كريم الزناتي: النجمة روجينا جريئة في اختيارات قصات الشعر

قال مصفف الشعر كريم الزناتي، خلال استضافته في برنامج “كلام البنات” إن ألوان صبغة الشعر لهذا الشتاء تتجه نحو الألوان البلوند الفاتحة فهو لا يزال على الساحة منذ الصيف الماضي، بالإضافة للشعر الطويل أيضًا يعتبر موضة لشتاء.



ونصح كافة الفتيات الاهتمام بالشعر والذهاب للكوافير مرة كحد أدني في الأسبوع لتصفيف الشعر وإجراء حمامات زيوت وكريم له حسب نوعيته بالإضافة لمنعه من تعرضه للجفاف والتقصف.



وتابع: أن من معاملته العديد من الفتيات والسيدات يعتبر الفنانة روجينا، هي الأجرأ في اختيار القصات حيث تحب التجربة ولا تخشي منها، فجربت الشعر القصير والطويل، ومن الفنانات اللاتي يفضل التعامل معهن رانيا يوسف وشيماء سيف.