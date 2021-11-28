كريم الزناتي: النجمة روجينا جريئة في اختيارات قصات الشعر

الفجر الفني
روجينا
روجينا
Advertisements

قال مصفف الشعر كريم الزناتي، خلال استضافته في برنامج “كلام البنات” إن ألوان صبغة الشعر لهذا الشتاء تتجه نحو الألوان البلوند الفاتحة فهو لا يزال على الساحة منذ الصيف الماضي، بالإضافة للشعر الطويل أيضًا يعتبر موضة لشتاء.


ونصح كافة الفتيات الاهتمام بالشعر والذهاب للكوافير مرة كحد أدني في الأسبوع لتصفيف الشعر وإجراء حمامات زيوت وكريم له حسب نوعيته بالإضافة لمنعه من تعرضه للجفاف والتقصف.


وتابع: أن من معاملته العديد من الفتيات والسيدات يعتبر الفنانة روجينا، هي الأجرأ في اختيار القصات حيث تحب التجربة ولا تخشي منها، فجربت الشعر القصير والطويل، ومن الفنانات اللاتي يفضل التعامل معهن رانيا يوسف وشيماء سيف.

 

إطلالات روجينا مصفف شعر منوعات
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. خبير لوائج يفجر مفاجأة مدوية حول استبعاد العامري من انتخابات الأهلي

تحذير عاجل من الصحة للمصريين قبل مطلع ديسمبر

آخر تطورات انتقال توريس إلى برشلونة

عاجل.. وصول بعثة منتخب مصر إلى الدوحة

عاجل.. بوادر أزمة نارية بين كارتيرون وأمير مرتضى منصور

"جاتلي رسالة التربة بتجهز".. أول ظهور لياسمين عبد العزيز بعد أزمتها الأخيرة (فيديو)

حسن إسميك يكتب: العرب بين تراثهم القديم وسياستهم المعاصرة

عاجل.. محمد شريف يفجر مفاجأة كبرى بشأن توقيعه للزمالك