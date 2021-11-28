عقب إحيائه احتفالية "طريق الكباش".. حماقي يتألق في فعاليات حفلات "إكسبو 2020 دبي".. والمعجبات: "يا فاتني"

حالة خاصة التي عاشها الميجا ستار محمد حماقي عقب إشادة وسائل الإعلام المحلية والعالمية بإحتفالية افتتاح اقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش "و التي أحياها بأغنية " حلوة بلدنا حلوة" كان له تأثيرا ايجابيا على إطلالته مساء أمس الجمعة خلال احيائه لاضخم حفلات "إكسبو 2020 دبي" على مسرح اليوبيل حيث التمس الجمهور من مختلف الجنسيات سعادته التي انعكست على تقديمه لعدد كبير من أغانيه تلبية لرغباتهم ولم يلتزم بالاغان التي أعدها للحفل فقط وهو ما زاد من حماس الآلاف من المعجبات ممن رددن" حماقي يا فاتني".



وافتتح حماقي الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وبمشاركته في فعاليات " إكسبو 2020 دبي".



وواصل حماقي الحفل بمزيد من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، " ناويها"، " ليه بيلموني "،"يا ستار".

كما اشعل حماقي الحفل بعدد كبير من ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة"، "لوهتسيب"،"تك"، " طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلموني"، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و" أم الدنيا".

وكان حماقي قد تطرق بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف ٢٠٢١ إلى منصات إلكترونية لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها بداية من اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالًا بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت" Fortnite الشهيرة عالميا.

كما يعد أول مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال في بث مباشر "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة ال ٣٠٠ ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

كما عبر حماقي عن رضاه الكامل بمشاركته في إحياء إحتفالية إفتتاح أقدم طريق في العالم " طريق الكباش الذي تناقلته ١٥٠ قناة تلفزيونية حول العالم بالإضافة إلى مراسلي وسائل الإعلام وكالات الانباء العالمية والتي اشادت بالاحتفالية ووصفتها باستعراض القوات الفنية الثقافية والحضارية لمصر..



الجدير بالذكر أن فعاليات “إكسبو 2020 دبي” مستمرة حتى الـ 31 مارس 2022، ويدعو العالم أجمع للمشاركة في الاحتفال والمساهمة في بناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقا للجميع، من خلال ما يمثله من قيم الوحدة والتنوع والفرص والإبداع والاستدامة.