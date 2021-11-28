البحيري يكشف عن إطلالات ٦ مبهرة لنجمات من أجيال فنية مختلفة في افتتاح القاهرة السينمائي (صور)

كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري عن إطلالات متميزة لـ ٦ نجمات من أجيال فنية مختلفة خطفن الأضواء خلال تواجدهن في إفتتاح الدورة ال ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي اقيم مساء أول أمس الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وتألقات النجمات نادية الجندي، ليلى علوي، داليا البحيري، دينا فؤاد ورنا رئيس بالإضافة إلى ملكة جمال مصر 2020 آية عبد الرازق بسواريهات لأحدث خطوط الموضة للبحيري وبتصاميم عصرية مختلفة تماشت مع كل شخصية منهن وكانت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي علي مدي الساعات القليلة الماضية.

وكانت د. نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد اشادت بدور مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري في أول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من البحيري لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

واعلن البحيري خلال الملتقى بتبنيه لجميع ملابس واطلالة دينا طارق خلال تمثيلها المشرف لاسم مصر بمختلف المحافل الدولية والمحلية.



يعد هانى البحيرى سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا حيث شارك مؤخرا في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما يعد أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.

كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من زتصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.



كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو".

النجمات برفقة البحيري