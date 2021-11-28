تعرف على المتأهلين لبطولة مونديال الأندية بعد تتويج بالميراس بلقب كأس الليبرتادوريس

توج نادي بالميراس البرازيلي ببطولة كأس الليبرتادوريس بعد الفوز على فلامينجو بهدفين مقابل هدف صباح اليوم.

بالميراس بطلا لبطولة كأس الليبرتادوريس

وبكر بالميراس بالتسجيل عبر لاعب وسطه رافايل فيغا في الدقيقة الرابعة، وأدرك المهاجم غابريال باربوزا الملقب بـ "غابيغول" التعادل في الدقيقة 72 فارضا الاحتكام إلى التمديد.

وسجل المهاجم البديل ديفيرسون هدف الفوز في الدقيقة 94.

وكرر بالميراس إنجازه العام الماضي وحسم النهائي البرازيلي-البرازيلي الثاني تواليا في صالحه بعدما كان تغلب على مواطنه سانتوس 1-صفر.

وبات بالميراس الذي صام عن الفوز في مبارياته الأربع الاخيرة، أول فريق يحتفظ بلقبه القاري منذ أن نجح في ذلك بوكا جونيورز الارجنتيني موسمين متتاليين عامي 2000 و2001.

وضمن بالميراس مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في العاصمة الإماراتية أبوظبي مطلع العام المقبل، علما بأنه حل رابعا في نسخة العام الماضي بخسارته أمام الأهلي المصري بركلات الترجيح 2-3 بعد انتهاء الوقت الاصلاي بالتعادل السلبي.

ولحق بالميراس بتشلسي الانجليزي بطل أوروبا، الاهلي المصري بطل افريقيا، الهلال السعودي بطل آسيا، الجزيرة الاماراتي بطل موسم 2020-2021، اوكلاند النيوزيلندي بطل اوقيانوسيا، بانتظار الفائز بنهائي كونكاكاف (أميركا الوسطى والشمالية والكارايبي) بين مونتيري وكلوب أمريكا المكسيكيين.