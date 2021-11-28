عاجل.. قرارات جديدة من السودان بشأن متحور "أوميكرون"

أفادت سكاي نيوز عربية، بأن السلطات السودانية أعلنت فجر اليوم الأحد، منع دخول القادمين من 5 دول من جنوب قارة إفريقيا، بسبب تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والتي تعرف باسم "أوميكرون".

في سياق منفصل، فجرت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا أنجيليك كويتزي، عن مفاجأة جديدة بشأن متحور "أوميكرون" الجديد، موضحة أن أعراضه عبارة عن التهاب العضلات والإرهاق لمدة يوم أو يومين، مع الشعور بعدم الراحة، وقد يكون لديهم سعال خفيف.

وأضافت "كويتزي"، في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أنه لا يوجد أعراض بارزة بين المصابين، كما أنهم لا يعانون من فقدان حاسة التذوق أو الشم، وهو أحد الأعراض الرئيسية، التي ظهرت على المصابين بمتحورات كورونا السابقة.

وأوضحت رئيسة الجمعية الطبية في جنوب إفريقيا، أنه تم اكتشاف المتغير لدى بعض المسافرين من جنوب إفريقيا في بوتسوانا وهونغ كونغ وإسرائيل وبلجيكا، لافتة إلى أن أوميكرون تم اكتشافه فقط في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، والمستشفيات لم تستقبل حتى اللحظة أعدادًا كبيرة من المصابين بالمتحور الجديد، فضلًا عن عدم اكتظاظ وحدات العناية المركزة في البلاد بهم".