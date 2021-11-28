رشوان توفيق: حلمت بوفاة دلال عبد العزيز قبل 4 سنوات وكانت لابسة أخضر

كشف الفنان رشوان توفيق، عن علاقته بالفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وزوجها الراحل سمير غانم، فى بداية حياتها الفنية قائلا: “عندما علمت أنها ستتزوج من الفنان سمير غانم نصحتها رغم حبى لسمير بعدم الزواج منه لأنه كان أكبر منها سنا".

وأضاف خلا لقائه مع الاعلامي عمرو الليثي ببرنامج «واحد من الناس" المذاع عبر قناة على قناة الحياة،: "رأيت وفاة دلال عبدالعزيز فى المنام، قبل وفاتها فعليا بـ 4 سنوات، شوفتها كانت لابسه فستان أخضر، وقد تواصلت مع الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لاخذ رقم دلال لإنه لم يكن معي، وتحدث مع دلاله في العديد من الأمور في القرأن.

ولفت إلى أن دنيا سمير غانم تواصلت معه عند مرض والدتها بفيروس كورونا، وكانت تفتح الكاميرا حتى يشاهدها وكانت الراحلة دلال عبد العزيز سعيدة عندما تعلم إنه يتحدث ليطمئن عليها.