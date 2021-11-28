رشوان توفيق: رأيت ستنا مريم والخليل ورسول الله وسيدنا عيسي في المنام

قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رأى السيدة مريم العذراء في المنام وكانت تبتسم له وفي سنانها فلجة، وكان لديه صديق مسيحي يقول لي شاهدتها انت وأنا لم اشاهدها فأرد عليه انا احبها وأبكي عندما اقرأ سورة مريم.

كما كشف الفنان رشوان توفيق خلال حلوله ضيفا علي الاعلامي عمرو الليثي بواحد من الناس، إنه شاهد سيدنا إبراهيم في المنام وكان جالسا على سجادة الصلاة يسبح وويرتدي جلابية فلاحى فسألت مين ده فرد عليا منادى ده خليل الله إبراهيم.

و قال ايضا إنه رأى النبى محمد صلى الله عليه وسلم مرتين الأولى في زى رجل أزهرى ويجلس على كرسي عالى وحوله طلاب يستمعون له ويتعلمون الدين، والمرة الثانية شاهدته بشكل واضح

و شاهدت أيضا سيدنا عيسى زى القمر في السماء ولابس جلباب واسع لكن لم أشاهده بوضوح فلما صحيت قولت لهبة بنتى انا شوفت سيدنا عيسى بس مش بوضوح وبالليل جاء لي في الرؤية بوضوح.