الاثنين القادم.. الطليعة تحتفي بالراحل صلاح عبد الصبور

الفجر الفني
صلاح عبد الصبور
صلاح عبد الصبور
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صرح المخرج  عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، بأنه ضمن برنامج احتفال وزارة الثقافة بالذكرى الأربعين لرحيل الكاتب والشاعر الكبير صلاح عبد الصبور، ستقدم الفرقة بقاعة صلاح عبد الصبور بالعتبة احتفالية " يقول لكم " صياغة درامية للكاتب يسري حسان ومن إخراج كريم البسطي، وذلك الأثنين المقبل ٢٩ نوفمبر الجاري.

 

ويقدم العرض الخاص بالاحتفالية  مرتين في ليلة واحدة الأولي السابعة والثانية في التاسعة مساء، والحضور مجانا للجمهور بأسبقية الحضور.

وقال المخرج كريم البسطي إن الاحتفالية  تقدم  رؤية حول أعمال الراحل صلاح عبد الصبور  و تعريف لأهم أعماله ومحطات حياته من خلال عرض فني مدته ٣٠ دقيقة، يعقبه تقديم فيلم تسجيلي عن صلاح عبد الصبور من إنتاج المركز القومي للمسرح برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، في تعاون مع مسرح الطليعة.  

إحتفالية " يقول لكم"  أداء أحمد  مجدي، نشوي إسماعيل، محمد العزايزي، علاء النقيب،خالد العيسوي،نفين سراج، صياغة درامية  يسري حسان، ديكور سماح نبيل،  تنفيذ إخراج خالد سعداوي، إخراج كريم البسطي


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المركز الإعلامي - البيت الفني للمسرح

صلاح عبد الصبور ‏ إحتفالية ‏ احتفالية تكريم مسرح الطليعة
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