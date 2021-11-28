"أحمد عصام طريق الكباش" يتصدر تويتر

تصدر الفنان احمد عصام تريند تويتر، بعد الاحتفال العظيم الذي قدمته مصر للعالم لطريق الكباش، باكثر من 70 الف تويتة تشيد بما قدمه الفنان احمد عصام خلال حفل الاحتفال بطريق الكباش، تحت مسمى “أحمد عصام طريق الكباش”، احمد هو المسؤول عن تنظيم الالعاب النارية في الحفل.

وصرح عصام، بأنه شرف وفخر كبير له المساهمة في حدث عظيم مثل ذلك، وبحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، طريق المواكب الملكية والمعروف بـ طريق الكباش بعد انتهاء عمليات تطويره ويحتوي على 1057 تمثالا، وتم إعلان الأقصر كأكبر متحف مفتوح في العالم.

ونشر الفنان أحمد عصام بوستر مسلسله الجديد "طلقتك نفسي" عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، المسلسل من بطولة "محمد عادل، هاجر أحمد، أحمد عصام، ولاء الشريف، كارولين عزمي، محمد مهران، نانسي صلاح وأحمد الشامي، هايدي.