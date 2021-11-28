رسالة من تامر عبدالمنعم لرشوان توفيق بعد رفع ابنته قضية حجر عليه

واسى الفنان تامر عبد المنعم، الفنان القدير رشوان توفيق بعد رفع ابنته قضية حجر عليه، بكلمات مؤثرة يشد بها من أذره في المحنة التي مر بها خلال الساعات القليلة الماضية.



وكتب الفنان تامر عبدالمنعم منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وقال فيه: "رسالة إلى والدي وأستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق شرفت بك كأحد أبطال أول مسلسل أكتبه منذ ١٢ عاما "أغلي من حياتي" ولازالت كلماتك الجميلة في أذني وتشجيعك الراقي في قلبي ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني".



وتابع "عبد المنعم" فلتسمح لي برد الجميل لأكون تحت قدميك ورهن إشارة من يدك ومنفذًا لكل أوامرك فإن كان الجحود قد سيطر على البشر وجعل من قلوبهم أحجارًا حولت الحياة إلى غابة فهناك بشر من معدنك الأصيل النفيث في ظهورهم أبناء يتمنون خدمتهم ورضاهم.. ابنك تامر عيد المنعم.



وكانت مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولت كلمات مؤثرة من الفنان القدير رشوان توفيق عن أزمة بينه وبين زوج إبنته وحفيده.