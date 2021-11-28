البلاك فرايداي.. هذا ما يجب فعله عند الوقوع في فخ العروض الوهمية

يستمر موسم البلاك فرايدي حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، ومازال المواطنين يقبلون على المحال التجارية لراء المنتجات بتخفيضت هائلة، ولكن هناك من يقعون في فخ العروض الوهمية، لذا يجب توخي الحذر بجانتب اتباع نصائح جهاز حماية المستهلك منعا للوقوع في فخ العروض الوهمية والتخفيضات غير المنطقية.

هذا ما يجب فعله عند الوقوع في فخ العروض الوهمية

دعا جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى توجه المواطنين المتعرضين للنصب والوقوع في فخ العروض الوهمية، بشكواهم للجهاز من خلال الخط الساخن 19588من أي تليفون أرضي، أوعن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الإجتماعى Facebook.



وهناك بعض النصائح وضعها جهاز حماية المستهلك للحد من استغلال بعض التجار للمواطنين والنصب عليهم، ومنها ما يلي:

-التزام المواطنين بالحصول على حقوقهم والتأني أثناء المفاضلة بين السلع والمنتجات، والتأكد من جدية العروض والتخفيضات.



-على المستهلكين والتأكد من عدم تضمين العروض أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها.

-التأكد من طبيعة السلعة وصفاتها وتاريخ الإنتاج والصلاحية وجهة المنشأ.

-التأكد من السعر قبل وبعد الخصم للتأكد من وجود عروض حقيقية.

-الحرص على طلب فاتورة الشراء حتى في فترة "العروض".

-تأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع أثناء فترة العروض والتخفيضات.

موعد الجمعة البيضاء 2021 أو الجمعة السوداء

يوافق يوم الجمعة الآخير من شهر نوفمبر من كل عام هو يوم الجمعة البيضاء - الجمعة السوداء، ويهتم به العديد من المواطنين للإقبال على المحل التجرية للحصول على أفضل التخفيضات والمنتجات بأسعار مذهلة، ويوافق يوم الجمعة البيضاء أو الجمعة السوداء أي البلاك فرايداي هذا لعام يوم 26 من شهر نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي الذي وافق يوم 29 -11-2020.

الجمعة السوداء أم الجمعة البيضاء.. سبب التسمية

أطلق عليها الجمعة السوداء للمرة الأولى في عام 1960م من قبل شرطة مدينة فيلاديلفيا، حيث واجهت الشرطة في هذا اليوم أزمة مرورية وتجمهر العملاء في طوابير طويلة أمام المحلات، وحدثت فوضى كبيرة نتيجة الازدحام وتسبب النس في حدوث اختناقات مرورية، مما جعلت الشرطة تصف هذا اليوم وتطلق عليه “الجمعة السوداء”.

وبدأت الفكرة تتداول وتنتشر في جميع ربوع العالم، وأصبح يوم الجمعة لأخير من نوفمبر هو يوم العروض والتخفيضات العالمي، وبدأ الناس يستعدون لهذا اليوم من بداية لعام عن طريق توفير لمبالغ المالية للشراء في يوم العروض والتخفيضات.

ولكن عندما انتقلت الفكرة للدول العربية فقررت أن تطلق عليها الجمعة البيضاء، نظرا لأن وصف الجمعة السوداء غير مستحب، لأسباب تتعلق بالنهي شرعًا عن سب الزمن والتشاؤم، بجانب خصوصية يوم الجمعة لدى أغلبية العرب من المسلمين.