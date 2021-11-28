ياسمين عبدالعزيز  تتصدر "ترند" جوجل عقب "برومو" معكم

تصدرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز اليوم الأحد، الموافق الـ28 من نوفمبر 2021، ريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهورها الألول بعد أزمتها الصحية الأخيرة.

ياسمين عبدالعزيز

وتحل ياسمين عبدالعزيز ضيفة على افعلامية الكبيرة منى الشاذلي عبر برنامج "معكم" في أول ظهور لها بعد الحالة الصحية الصعبة التي تعرضت لها في الآونة الأخيرة، والغموض التي سادها.

ظهور ياسمين عبدالعزيز

ونشرت صفحة برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، برومو حلقة جديدة للفنانة ياسمين عبدالعزيز تتحدث عن تفاصيل جديدة تعرض لأول مرة ع أزمتها.

تصريحات ياسمين عبدالعزيز

وقالت ياسمين عبدالعزيز خلال البرومو إنها تعرضت لحالة صعبة وإن محنها كانت كبيرة، أحست خلالها بالأللم والوجع، مشيرةً إلى أنها كانت بين الحياة والموت.

تفاصيل أزمة ياسمين عبدالعزيز الصحية

وأضافت ياسمين عبدالعزيز في البرومو: "كنت بموت وجاتلي رسالة "التربى بيجهز التربة" وقلت لأخويا الكبير خلى بالك من ولادى.. مش قادرة أصدق إنى قاعدة فى برنامج واتكلم عن الموضوع ده".

ياسمين عبدالعزيز تحكي تفاصيل أزمتها

وأكدت ياسمين عبدالعزيز في ظهورها الأول بعد أزمتها الصحية أنها لم تكن لتصدق أنها ستخرج لتتحدث في أحد برامجها عن الأزمة، مشيرةً إلى أنه توجد 3 أشياء لا يشتريها المال وهي "الصحة الاحترام وحب الناس".

موعد حلقة ياسمين عبدالعزيز

ومن المقرر أن يتم إذاعة الحلقة الخاصة بالنجمة ياسمين عبدالعزيز في برنامج معكم الذي تقدمه منى الشاذلي في القريب وهو ما أعلنته الصفحة الرسمية للبرنامج.

وعكة شديدة تصيب ياسمين عبدالعزيز

وتعرضت الفنانة الشابة ياسمين عبدالعزيز لوعكة صحية خطيرة، استلزمت نقلها للعلاج خارج البلاد، ليسود الغموض فترة طويلة، ليخرج أخوها وائل عبدالعزيز ويكشف تفاصيل الأزمة.

شقيق ياسمين عبدالعزيز

وقال شقيق ياسمين عبدالعزيز إن حالة ياسمين عبدالعزيز استدعت سفرها إلى الخارج وتحديدا إلى سويسرا للعلاج، ونشر صورة جديدة لها منذ عدة أشهر عبر حسابه على "إنستجرام"، صحبها بتعليق: "حمد الله على السلامة"، مع إيموشن قلب وخرزة زرقاء.

أول صورة للفنانة ياسمين عبدالعزيز

وشاركت ياسمين عبد العزيز، جمهورها ومتابعيها، يوم 24 سبتمبر الماضى، أول صورة لها عقب عودتها لمصر، بعد استقرار حالتها الصحية، وظهرت بالصورة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بصحبة الأطباء المعالجين لها فى المستشفى بسويسرا، موجهة الشكر للأطباء.