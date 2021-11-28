ارتفاع الحرارة وشبورة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 28-11-2021، حيث يسود ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة، وبهذا تشهد القاهرة طقس حار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

وتتوقع الأرصاد أن يسود طقس يسود طقس حار على الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.



وعن درجات الحرارة، لمتوقعة اليوم الأحد: تسجل القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.