حالة الطقس اليوم الأحد 28-11-2021 في جمهورية مصر العربية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد الموافق الـ28 من نوفمبر 2021، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

حالة الطقس اليوم

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس اليوم الأحد ارتفاعا بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

طقس اليوم

وأشارت "الأرصاد" إلى أن حالة الطقس اليوم الأحد تشهد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وشوائب عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28-11-2021

القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 18

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.

سوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

قنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة.

أسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.