سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-11-2021 بالبنوك العاملة في مصر

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الريال السعودي
الريال السعودي
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يعتبر سعر الريال السعودي والعملات العربية والعالمية من الأمور المهمة للكثيرين، حيث توجد أعداد كبيرة من المغتربين العاملين في الخارج والوافدين المقيمين في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

 

وتساءل الكثيرون اليوم الأحدالموافق الـ28 من نوفمبر 2021 عن سعر الريال السعودى في عدد من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

 

وسجل سعر الريال السعودي استقرارا اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم استقرارا في البنوك المصرية، والتي نرصد بعضها لحضراتكم خلال موضوعنا. 

 

الريال السعودي أمام الجنيه المصري

 

وشهد سعر الريال السعودي استقرارا في البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.201 جنيه للبيع، وسجل استقرارا فى البنك التجارى الدولي "cib" والبنك المركزى المصري عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 للبيع.

 

وترصد بوابة "الفجر الإلكترونية" لمتابعيها الكرام  أسعار الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية والسوق المصرفى بالسطور التالية:

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى البنك الأهلى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك المركزى المصرى

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم فى بنك الإسكندرية

 

4.16  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي اليوم فى البنك التجارى الدولى 

 

4.17  جنيه للشراء.

 

4.20  جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي اليوم الأحد فى بنك مصر

 

4.18 جنيه للشراء.

 

4.19 جنيه للبيع.

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