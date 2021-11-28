أسعار اللحوم اليوم الأحد 28-11-2021 في السوق المحلي

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد، حيث سجلت أسعار اللحوم الكندوز 155-165 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار اللحوم الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، وأسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجلت أسعار اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

انخفاض اسعار اللحوم

أكد المهندس إبراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية استجابة الأسواق للجهود المشتركة التي بذلتها الغرف التجارية بالتعاون مع الحكومة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق حيث انخفضت أسعار الدواجن البيضاء وبيض المائدة بشكل مستمر منذ الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي وفي طريقها للعودة لمعدلات الأسعار الطبيعية خلال أيام بعد أن كانت قد ارتفعت بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.



وأوضح العربي أن الأسواق قد شهدت العديد من الجهود الحكومية والخاصة للسيطرة على الارتفاع المفاجئ لأسعار بعض السلع الغذائية وكان على رأسها الدواجن والبيض والخضروات والفاكهة، كان منها تعاون وزارة التموين مع القطاع الخاص لطرح بيض المائدة والذي يشكل أهمية كبيرة للأسرة المصرية خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد والدواجن ومنتجاتها بمنافذ بيع السلع التموينية ومنافذ جمعيتي لتوفير اتاحة لتلك السلع، كما قامت الشركات الوطنية بزيادة حجم إنتاجها لتوفير حجم عرض مناسب من تلك السلع يتناسب مع حجم الطلب عليها للسيطرة على ارتفاع الأسعار والذي كان نتيجة مجموعة من المتغيرات غير الاعتيادية التي طرأت على الأسواق.



وأضاف العربي أن اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع الغرف التجارية بالمحافظات كان يتابع حركة الأسواق على مدار الساعة للتأكد من استجابة الأسواق لجهود تنظيم انسيابية السلع وأسعارها من خلال مجموعة من لجان متابعة الأسواق بالغرف التجارية علي مستوي كافة المحافظات.



وأوضح أن تقارير متابعة الأسواق التي أعدتها الغرف التجارية بالمحافظات كشفت عن انخفاض أسعار كل من الدواجن الحية البيضاء والبلدية بنسب تتراوح بين 5 % إلي 15 % علي مستوي كافة المحافظات ليصل سعرها الحالي إلى نحو 29 جنيها للكيلو وفي طريقها للعودة للمعدلات السعرية الطبيعية كما انخفض سعرالبٌيض البلدي الأبيض بحدود 8 % ويتراوح سعر الكرتونة بين 47 و55 جنيها مقارنة بـ 60 جنيها خلال الشهر الماضي بينما ارتفع سعر بٌيض المائدة الأحمر بحدود 7 % بعد انخفاض مستمر دام على مدار الثلاثة أشهر السابقة، واستقرت أسعار اللحوم والأسماك خلال شهر أكتوبر مقارنة بالشهر السابق كما شهدت أسعار معظم السلع الغذائية ثباتا على مستوى شهري بينما ارتفعت أسعار الزيوت نتيجة ارتفاع أسعارها بالأسواق العالمية بنسبة تراوحت بين 5 و10 %.

وكشف أحمد شيحة عضو شعبة المستوردين بالغرف التجارية، عن موقف مصر بعد احتكار الصين لإنتاج البرازيل من اللحوم، موضحًا أن مصر تستورد اللحوم المستوردة من الصين والهند.

وأشار إلى أن مصر لديها بدائل أخرى لاستيراد اللحوم على رأسها الهند، مؤكدا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تبحث تنويع مصادر استيراد اللحوم بعد احتكار الصين لإنتاج البرازيل.