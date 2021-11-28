عداد الكهرباء الكودي.. الشروط وخطوات التركيب والمستندات المطلوبة

يبحث العديد من المواطنين عن الشروط وخطوات تركيب عداد الكهرباء الكودي والمستندات المطلوبة، ومن هنا نقدم لكم بعض المعلومات التي تفيد من يهمه الأمر والتي ستجعل كل من يعتمد على نظام الممارسة للمحاسبة على استهلاك الكهرباء التحول لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع.



معلومات حول تركيب العداد الكودي:

من المؤكد أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتلقى طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عداد الكهرباء الكودي للمناطق العشوائية والمخالفة من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونيه، وعلى أي مواطن يرغب في تقديم طلب تركيب عداد الكودي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء واتباع التعليمات.



خطوات تركيب العداد الكودي والمستندات المطلوبة:

ـ تسجيل الدخول على رابط وزارة الكهرباء الموقع الرسمي.



ـ اختيار رقم سري مكون 8 رموز يجب أن تحتوي على أرقام وأحرف كبيرة وصغيرة لضمان سرية البيانات.



ـ صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (خلفية وأمامية).



ـ عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودى لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.



ـ إيصال سداد أخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل لها.



ـ صورة العقار من الخارج.





شروط تركيب العداد الكودي:



ـ قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

-سعر المحاسبة عند تركيب العداد الكودي لا يختلف ويتم المحاسبة وفقا لاسعار الشرائح المعلنة.



ـ سيتم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين والذين يبلغ عددهم 650 الف مواطن واستبداله بالعداد الكودي.



ـ السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.



ـ إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.