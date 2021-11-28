راموس يستعد للظهور مع باريس سان جيرمان

استمر ظهور النجم الإسباني سرجيو راموس في قائمة ناديه باريس سان جيرمان للمرة الثانية على التوالي، استعدادًا لمواجهة سانت إيتيان اليوم الأحد، ضمن الجولة 15 من "الليغ آ"، في انتظار مشاركته الرسمية الأولى منذ انتقاله لصفوف الفريق الباريسي بداية الموسم الجاري.



وانضم صاحب الـ35 عامًا لصفوف الـ "بي إس جي" الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد الإسباني، ولكنه لم يشارك مع الفريق منذ تلك اللحظة بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها.



وظهر بطل العالم مع إسبانيا في 2010 بجنوب إفريقيا للمرة الأولى في قائمة سان جيرمان خلال مباراة مانشستر سيني الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي في دوري الأبطال على ملعب الاتحاد، والتي خسرها الفريق (2-1).

