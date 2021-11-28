الوفد الإيراني يبدأ اجتماعات على مستوى الخبراء في فيينا

بدأ الوفد الإيراني، اليوم الأحد، اجتماعات على مستوى الخبراء في فيينا قبل استئناف المحادثات النووية الاثنين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أصدر الطاقة الدولية للطاقة الذرية، بيانًا أعلنت فيه فشل المفاوضات التي أجراتها هذا الأسبوع في طهران على برنامج إيران النووي، لم تتمخض عن أي نتيجة.

وفي بيان لمجلس المحافظين المؤلف من 35 دولة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قبل اجتماعه الفصلي: "في 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، عقدت اجتماعات في طهران مع نائب الرئيس الإيراني، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ووزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان".

وأضاف غروسي: "رغم أني بذلت قصارى جهدي، فإن المفاوضات والمداولات المكثفة لحل المسائل المعلقة حول الضمانات الإيرانية، والواردة بالتفصيل في التقريرين، لم تتمخض عن أي نتيجة"، وذلك في إشارة إلى تقارير أصدرتها الوكالة أخيرًا.