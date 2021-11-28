الجمعية العمومية للجبلاية تتفق على موعد الانتخابات في غياب مندوبي الأهلي والزمالك

تُقام حاليًا الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الجبلاية في مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، من أجل تحديد موعد انتخابات الجبلاية.



"موعد انتخابات اتحاد الكرة"

وشهدت الجمعية العمومية، غياب مندوبي الأهلي الزمالك عن الحضور، حيث تم الاتفاق خلال انعقاد الجمعية، على إقامة الانتخابات خلال أسبوع.

وجاءت قرارت الجبلاية كالآتي:



1- موافقة بالاجتماع على القائمة المغلقة وتطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعي وبشكل تصاعدي.

2- الموافقة على اكتمال الجمعية العمومية الطارئة بنسبة 25 في المائة بدلا من 50.

3- بند الشخصيات العامة.. يحق لأي شخص عمل في المجال الإداري لأي هيئة خوض الانتخابات

4- تحديد موعد انتخابات اتحاد الكرة خلال أسبوع

وتقرر أن تُجري الانتخابات على مناصب مجلس الإدارة بنظام القوائم المغلقة المطلقة واستثناء من ذلك يكون الانتخاب بالتزكية من خلال 25 % من أعضاء الجمعية العمومية إذا لم تتقدم للانتخابت سوى قائمة وحيدة مقبولة من اللجنة الانتخابية.

كما تم التأكد على أن تكون الأغلبية وهي أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة، شرط من أجل انتخاب رئيس الاتحاد وإذا كان هناك أكثر من مرشحين اثنين لمنصب الرئيس، يتم استبعاد من يحصل على العدد الأقل من الأصوات بعد كل اقتراع، وذلك حتى يتبقى مرشحان اثنان فقط.

