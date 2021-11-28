تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية تسجل أعلى مستوى منذ 2010

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأحد أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سجلت ارتفاعا نسبته 56% بالربع الثاني من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 1.4 مليار دولار، لتسجل بذلك أعلى مستوى فصلي منذ العام 2010.

وأشارت إلى أن هذه التدفقات باستبعاد صفقة أرامكو السعودية، ببيع حصة من أنابيب النفط التابعة لها بنحو 12.4 مليار دولار، وبذلك يكون إجمالي التدفقات الأجنبية في حدود 13.8 مليار دولار، باحتساب صفقة أرامكو.

كما لفتت إلى أن إجمالي التدفقات الأجنبية بلغ نحو 15.6 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2021.

 

 

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