تقرير: أرباح الشركات الخليجية ترتفع لـ55.5 مليار دولار



ذكر تقرير صادر عن شركة كامكو انفست، أن إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي سجلت ارتفاعًا بمستويات قياسية جديدة بالربع الثالث من العام 2021 بوصوله إلى 55.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 123.4 % على أساس سنوي وبنسبة 22.7 % على أساس ربع سنوي.

وأضاف التقرير، أن تلك الزيادة تعكس نموًا إيجابيًا لأرباح البورصات السبعة، وجاءت الكويت في الصدارة خلال الربع الأول بإجمالي صافي ربح قدره 5.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها ستة أضعاف تقريبًا.

وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصات السعودية ودبي والبحرين زادت بأكثر من الضعف خلال هذا الربع، في حين سجلت الشركات العمانية نموًا هامشيًا بنسبة 1.2%.

ويعكس ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال هذا الربع تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات بوتيرة ثابتة متخطية العلامة الدالة على النمو البالغة 50 نقطة بوصولهما إلى 57.7 و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي.

وكان أداء قطاعات السوق مماثلًا للربع السابق؛ إذ جاءت شركات الطاقة والبنوك والمواد الأولية في الصدارة من حيث نمو صافي الأرباح الفصلية.

وجاء قطاع النقل في المرتبة التالية بصافي ربح قدره 3.34 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 مقابل 0.04 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2020.

وتضاعف صافي ربح فترة التسعة أشهر الأولى من العام 2021 ليصل إلى 139.1 مليار دولار أمريكي مقابل 65.6 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2020.

وتعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى الأرباح المرتفعة التي أعلنت عنها الشركات السعودية بنمو صافي ربحها بنسبة 127.5 % لتصل إلى 101.0 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2021 مقابل 44.4 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، تليها بورصتي أبوظبي وقطر بوصول صافي أرباحها إلى 116 مليار دولار أمريكي. 11.6 و9.1 مليار دولار أمريكي على التوالي.

وسجل قطاع الطاقة أكبر زيادة مطلقة في الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ بلغت أرباح القطاع 29.7 مليار دولار أمريكي؛ أي أكثر من الضعف على أساس سنوي وبنسبة 21.0 % على أساس ربع سنوي.

وارتفعت أرباح شركة أرامكو السعودية بنسبة 146.3 % على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 29.1 مليار دولار أمريكي، بينما سجلت باقي شركات القطاع أرباحًا بقيمة 596.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 مقابل خسائر قدرها 145.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2020.

وجاءت أرباح أرامكو بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام بفضل انتعاش الطلب العالمي على النفط إلى جانب زيادة الإنتاج خلال هذا الربع.

وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية المختلفة، ساهم تحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية في تعزيز النتائج المالية خلال هذا الربع.

وسجلت الشركات النظيرة ضمن القطاع مثل دانة غاز وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ربحًا خلال الربع الثالث من العام 2021 بدعم رئيسي من زيادة الإيرادات مقارنة بتسجيل خسائر في الربع الثالث من العام 2020.

كما ارتفعت أرباح قطاع البنوك في الربع الثالث من العام 2021 لتصل إلى 9.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 36.1 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 17.1 في المائة على أساس ربع سنوي.

وشهدنا نمو الأرباح على أساس سنوي في كافة أنحاء المنطقة بعد الانخفاض الحاد للأرباح الذي تم تسجيله العام الماضي. وسجلت البنوك المدرجة في دبي زيادة صافي أرباحها بأكثر من الضعفين في الربع الثالث من العام 2021 وتبعها البنوك المدرجة في الكويت والبحرين.

وسجلت البنوك السعودية المدرجة نموًا في الأرباح بنسبة 24.3 في المائة على أساس سنوي و21.3 في المائة على أساس ربع سنوي ومثلت نسبة 37 في المائة من أرباح القطاع خلال هذا الربع.

وبلغت أرباح قطاع المواد الأولية 3.9 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بربح قدره 0.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2020.

إلا أن الأرباح تراجعت مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 بنسبة 13.0 في المائة بصفة رئيسية على خلفية نقص قيمة الأرباح، مقارنة بالربع السابق التي أعلنت عنها شركات المواد الأولية المدرجة في السعودية والكويت.

وكان هذا الانخفاض على أساس ربع سنوي مدفوعًا بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف المواد الأولية التي أدت إلى انخفاض أرباح شركات القطاع الرئيسية مثل سابك وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات. حيث تراجع حجم أعمال سابك بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من العام 2021 والذي قابله ارتفاع أسعار البيع.

وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تأثر صافي الربح الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام 2021 بالانخفاض السنوي الذي سجلته 6 من أصل 17 شركة مدرجة ضمن القطاع.

وانخفضت أرباح أوريدو من 176.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2020 إلى 53.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من العام 2021 على الرغم من ارتفاع الإيرادات إذ تأثرت النتائج بخسائر صرف العملة الأجنبية.