الإمارات ولاتفيا يبحثان فرص تعزيز التعاون الاقتصادي

بحث وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، مع وزير الاقتصاد في جمهورية لاتفيا يانس فيتنبيرغس، آفاق تطوير التعاون الاقتصادي على المستويين الحكومي والخاص، وتعزيز التبادل التجاري غير النفطي وتنويع الاستثمارات المتبادلة، ودعم أجندة التنمية الاقتصادية للبلدين، وتشجيع الشركات على استكشاف فرص استثمارية في قطاعات جديدة في أسواق البلدين.

جاء ذلك في لقاء ثنائي عقد في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، على هامش الزيارة الرسمية لرئيس جمهورية لاتفيا إغليس ليفيتس، والوفد المرافق له إلى دولة الإمارات لحضور العيد الوطني لجمهورية لاتفيا في معرض إكسبو 2020 دبي، حسب وكالة أنباء الإمارات، وام.

وأكد عبدالله بن طوق المري عمق الروابط الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا الصديقة، مشيرًا إلى أن العلاقات الاقتصادية تشهد حاليًا زخمًا كبيرًا في مختلف المجالات، في ظل الجهود المبذولة من الجانبين لتطوريها وتنويع أنشطتها، وهو ما يعكسه نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 برغم التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي: "لاتفيا وجهة اقتصادية وشريك تجاري مهم للإمارات على مستوى منطقة البلطيق، وسنعمل خلال الفترة المقبلة على تطوير قنوات التعاون وتنمية هذه الشراكة في عدد من المجالات الجديدة والمستقبلية التي تحظى باهتمام الجانبين، وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذكاء الاصطناعي وغيرها".

وقال يانس فيتنبيرغس: "نرى فرصًا واعدة لتعزيز الروابط بين القطاعين الحكومي والخاص في بلدينا، للبناء والاستعداد للتحديات المستقبلية، ونستهدف خلال الفترة المقبلة بناء مسرعات لتطوير السياسات وتسهيل فرص الاستثمار في هذه المجالات الأمر الذي من شأنه تقديم حلول جديدة إلى الأسواق".

وأقر الجانبان عقد الدورة الثانية من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال فبراير 2022، لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وناقشا سبل تطوير التعاون في مظلة واسعة من القطاعات والمجالات الحيوية.

وحققت حركة التصدير وإعادة التصدير غير النفطي من دولة الإمارات إلى لاتفيا نموًا نوعيًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2021 بنسبة 104%، وذلك مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2020.

وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الثاني للاتفيا على المستوى الخليجي، حيث استحوذت دولة الإمارات على 40% من تجارة دول مجلس التعاون الخليجي مع لاتفيا خلال العام الماضي 2020، بينما استحوذت على 17% من تجارة مجموعة الدول العربية مع لاتفيا خلال ذات الفترة.

ويذكر أنه نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اجتماعًا تجاريًا بمقرها مع وفد من جمهورية لاتفيا خلال أكتوبر تشرين الأول لتعزيز التعاون التجاري.

وحضر الاجتماع سعيد غمران الرميثي، نائب أمين الصندوق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.