الإنفاق الاستهلاكي في الكوست يحقق مستوى قياسي أكتوبر الماضي

استمر القطاع الاستهلاكي بدعم التعافي الاقتصادي في الكويت؛ وذلك بفضل مجموعة العوامل التي تضمنت تخفيف القيود المفروضة على الحركة والتنقل، وتزايد معدلات طرح اللقاحات، وتأجيل سداد مدفوعات أقساط قروض المواطنين الكويتيين.

وأوضح بنك الكويت الوطني في تقرير له، أن هذا الأمر هو الذي دفع الإنفاق الاستهلاكي في البلاد إلى بلوغ مستويات قياسية في أكتوبر الماضي منذ انتهاء حالة الإغلاق في صيف عام 2020. إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالمستويات المسجلة في وقت سابق من العام الحالي؛ وذلك على خلفية تلاشي التأثيرات الأساسية خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وما تزال آفاق النمو على المدى القريب تبدو قوية في ظل التعافي التدريجي للاقتصاد، وانخفاض معدل الإصابة بفيروس كوفيد-19 وارتفاع أسعار النفط؛ مما يساهم في تعزيز معنويات الثقة.

في الوقت ذاته، قد يبدأ نمو الإنفاق في التراجع ليقترب من مستوياته الاعتيادية بداية العام المقبل مع استئناف سداد مدفوعات أقساط القروض. إلا أن بعض المخاطر السلبية والمتمثلة في إمكانية تفشي موجات جديدة من الفيروس، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ وتيرة نمو الوظائف، وارتفاع أسعار المستهلك وتآكل دخل الأسر قد تؤثر سلبًا على آفاق النمو للإنفاق الاستهلاكي.

تعافى نمو الإنفاق

نما الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 24% على أساس سنوي (+0.6% على أساس شهري) إلى 2.55 مليار دينار في أكتوبر الماضي. ويعد هذا المعدل أقوى نمو يشهده الإنفاق الاستهلاكي منذ يونيو وأعلى مستوى إنفاق شهري على الإطلاق.

وعلى أساس تراكمي منذ بداية العام، ارتفعت معدلات الإنفاق بنسبة 39% تقريبًا مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع النشاط الاستهلاكي جاء حتى في الوقت الذي تم فيه تحويل المزيد من الإنفاق نحو الخارج بعد تخفيف قيود السفر خلال الصيف.

وتستمر قنوات الإنفاق عبر الإنترنت في اكتساب المزيد من الشعبية؛ إذ نمت بنسبة 58% على أساس سنوي في أكتوبر؛ لتستحوذ على نحو 39% من كافة معاملات كي نت (كانت المستويات المسجلة في شهر مايو 2020 أعلى بنسبة 48%، على الرغم من أن تلك الفترة تزامنت مع فرض حظر شامل للتجول في كافة أنحاء البلاد مما فرض بالتالي ظروف غير نمطية).